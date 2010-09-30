Янукович придумал еще одну должность для Табачника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 929/2010 “О Государственной премии Украины в области образования”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим Указом и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4 и 11 Закона Украины «О государственных наградах Украины» В.ЯНУКОВИЧ распорядился образовать при Президенте Украины Комитет по Государственной премии Украины в области образования как вспомогательный орган, который обеспечивает осуществление полномочий из награждение Государственной премией Украины в области образования.

Председателем Комитета по Государственной премии Украины в области образования назначен министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Указом утверждено Положение о Государственной премии Украины в области образования и Положение о Комитете по Государственной премии Украины в области образования.

Председателю Комитета по Государственной премии Украины в области образования поручено подать в месячный срок в установленном порядке предложения относительно описания и образцов Диплома и Почетного знака лауреата Государственной премии Украины в области образования.

Руководителю Государственного управления делами поручено образовать секретариат Комитета по Государственной премии Украины в области образования и назначить руководителя секретариата.