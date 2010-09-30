Попов лично проследит за ликвидацией райсоветов в Киеве

С 31 октября будут образованы районные в городе Киеве государственные администрации, подчиненные мэрии: Голосеевская, Дарницкая, Деснянская, Днепровская, Оболонская, Печерская, Подольская, Святошинская и Шевченковская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписано в мэрии 22 сентября во исполнение решения Киевского городского совета от 09.09.2010 №7/4819.

Согласно распоряжению, создана Городская комиссия по координации вопросов, связанных с ликвидацией районных советов и их исполнительных органов, и ликвидационные комиссии. Возглавил городскую комиссию первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. В ее состав вошли заместители председателя КГГА, председателя фракций и депутаты Киевсовета, начальники главных управлений.

Ликвидационным комиссиям и председателям РГА поручено принять все необходимые меры, чтобы сделать невозможным нарушение прав населения города и не допустить ухудшения условий проживания и обслуживания киевлян во время осуществления ликвидации районных советов и администраций.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Киевский городской совет ликвидировал районные советы с 31 октября. За это решение проголосовали 95 депутатов Киеврсовета из 110 зарегистрированных в зале, против высказались 12.

Киевсовет с 31 октября ликвидировала районные в городе Киеве советы: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский райсоветы, а также их исполнительные органы – соответствующие районные государственные администрации.

Решением также предусматривалось в десятидневный срок, со дня вступления в силу этого решения, образовать ликвидационные комиссии районных советов и администраций, а также принять меры по обеспечению функционирования райадминистраций на базе исполнительных органов районных советов, которые ликвидируются в соответствии с этим решением.