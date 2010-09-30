За что арестовали главу Львовского теризбирокма

Председателя Львовской территориальной избирательной комиссии Игоря КРАВЧУКА задержали после того, как он отказался регистрировать фальшивые списки “Батькивщины”, составленные Партией регионов, и принял к регистрации документы настоящей “Батькивщины” во главе с Романом ИЛИКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной организации “Батькивщины”.

«Сразу после попытки И.КРАВЧУКА зарегистрировать настоящий список управление СБУ получило указание сфабриковать против него что-то, что было бы основанием для задержания. Таким образом И.КРАВЧУК «попался на взятке», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на источник в руководстве Львовской области.

В свою очередь, СБУ опровергает это сообщение.

В переданном УНИАН сообщении пресс-центра СБУ отмечается, что версия о задержании во Львове председателя ТИК, распространенная пресс-службой организации “Батькивщина”, не отвечает действительности и искажает факты “с точностью до наоборот”.

По сообщению СБУ, 29 сентября с.г., проверяя сигнал о попытке подкупа одного из членов Львовской областной территориальной избирательной комиссии, сотрудники СБУ задержали «на горячем» председателя этой ТИК. “Гражданин К. был задержан во время передачи им двух тысяч долларов США одному из членов комиссии, которого он пытался склонить поставить личную подпись для безосновательной регистрации списков кандидатов от одной из политических сил”, - отмечается в СБУ. В сообщении говорится, что 30 сентября с.г. в отношении задержанного прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по факту препятствования осуществлению избирательного права путем подкупа (по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 ч.3 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, председатель Львовской ТИК был арестован вечером 29 сентября. Через несколько часов ЦИК уже назначила нового руководителя теризбиркома.