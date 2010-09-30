Герман рассказала о «революционном» медиа-шаге Януковича

Члены общественного гуманитарного совета утвердили концепцию создания и деятельности национальной общественной телерадиокомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, указанный документ единогласно поддержали участники заседания общественного гуманитарного совета, которое состоялось сегодня в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как отметила заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь общественного гуманитарного совета Анна ГЕРМАН, “без сильной воли Президента нам бы не удалось сегодня предпринять шаг, который по сути является революционным, без преувеличения в украинской медиа-среде и в украинской медийной политике”.

“Я буду искренней и скажу, что есть много в Украине людей и среди достаточно сильных и влиятельных, которые оказывали сопротивление этой инициативе”, - отметила она.

Ведь, по словам А.ГЕРМАН, создание национальной общественной телерадиокомпании означает, “что в Украине власть отдает “кнопку”, которую можно нажимать тогда, когда власть хочет ограничить свободу слова”.

“Власть добровольно отдает эту первую кнопку в стране на телевидении и радио общественности, тем самым гарантируя, давая наибольшие реальные гарантии свободы слова в Украине”, - отметила заместитель главы АП.

Политик также сообщила, что эта утвержденная концепция ляжет в основу законопроекта о создании национальной общественной телерадиокомпании, который Президент подаст в Верховную Раду как безотлагательный.

“Это значит, что мы реально отказываемся от государственного телевидения и радиовещания, от государственных телерадиокомпаний, и мы создаем телевидение, которым не будут руководить ни чиновник, ни медиа-магнат”, - объяснила суть концепции А.ГЕРМАН.

В свою очередь Президент Украины отметил, что этот шаг откроет новую страницу в Украине.

Глава государства также заверил, что подпишет закон о создании национальной общественной телерадиокомпании, который примет Верховная Рада на основе утвержденной сегодня концепции.

Как говорится в протокольном решении заседания общественного гуманитарного совета, законопроект о создании общественной национальной телерадиокомпании должен быть подготовлен и подан в парламент до 1 декабря.