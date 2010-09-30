Само по себе пребывание в украинских СИЗО - уже пытка?

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека сравнил пребывание в украинских СИЗО с пытками.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании круглого стола сотрудник аппарата Уполномоченного ВР Анатолий ПАЛИЙ отметил, что сегодня Украина официально признала наличие пыток в учреждениях предварительного заключения. На это обращает внимание и Омбудсман Нина КАРПАЧЕВА.

Говоря о разных СИЗО, в том числе в Крыму, и о Лукьяновском СИЗО в Киеве, А.ПАЛИЙ применял такие термины, как «средневековье», «нечеловеческие условия».

В частности, по его словам, сегодня в Лукьяновском СИЗО находятся 4 тысячи человек, тогда как здание позволяет одновременно содержать лишь 2 тысячи 800 чел.. «Люди спят по очереди», - отметил он. «Нечеловеческие условия созданы для людей, которые там находятся», - добавил представитель Омбудсмана.

Он выразил мнение, что в таких условиях даже не нужно какое-либо дополнительное давление или пытать людей, поскольку, находясь в подобных учреждениях, человек готов в чем-либо признаться, «чтобы из СИЗО пойти на зону и находится в лучших условиях».

С этой точкой зрения согласился и народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО, который отметил, что в качестве адвокат был в Лукьяновском СИЗО, где сейчас содержится бывший первый заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, эта ситуация не изменится, пока не изменится ситуация в Украине в целом. Как считает депутат, то, что сегодня происходит в судебной ветви власти, можно называть по-разному, но только не судебной реформой. “Это, возможно, перераспределение влияния”, - допустил он.

С.ВЛАСЕНКО рассказал о курьезном случае, когда во время рассмотрения дела И.ДИДЕНКО в суде журналистку на входе остановил охранник, спросив ее, куда она следует. Она ответила, что “к Фемиде”, на что охранник сказал: «У нас такая не работает».

«У нас в судах Фемида не работает», - констатировал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что сегодня суды полностью переведены под контроль власти, а профессиональные судьи сегодня массово увольняются. Он напомнил случай в Донецке, когда человека, подозреваемого в организации 57 заказных убийств, освободили из-под стражи. “У нас можно выпустить ПУКАЧА за уничтожение материалов, но держать под стражей ДИДЕНКО, МАКАРЕНКО, ИВАЩЕНКО”, - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО, добавив, что сегодня условия в следственных изоляторах намного хуже, чем в местах лишения свободы.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, мировой опыт свидетельствует, что людей заключают под стражу для того, чтобы ограничить их общение, а не подвергать пыткам.

«Пока у государства не будет заинтересованности в восстановлении профессиональной независимой судебной системы, в стране изменений к лучшему не произойдет», - сказал он.