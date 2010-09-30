Азаров обещает вернуть НДС всем польским инвесторам
14:37, 30 сентября 2010Политика
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Все польские инвесторы до конца текущего года получат возмещение по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал на брифинге после заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012.
Он подчеркнул, что Украина примет меры по решению проблем всех польских инвесторов, работающих с Украиной.
«Мы возместим НДС всем польским инвесторам до конца года, а с начала нового года мы введем автоматическое возмещение НДС», - сказал Н.АЗАРОВ.
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