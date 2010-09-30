Азаров обещает вернуть НДС всем польским инвесторам

Все польские инвесторы до конца текущего года получат возмещение по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал на брифинге после заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012.

Он подчеркнул, что Украина примет меры по решению проблем всех польских инвесторов, работающих с Украиной.

«Мы возместим НДС всем польским инвесторам до конца года, а с начала нового года мы введем автоматическое возмещение НДС», - сказал Н.АЗАРОВ.