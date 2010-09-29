Партия "Громада" выдвинула в депутаты Павла Лазаренко

Список кандидатов в депутаты Днепропетровского областного совета от партии "Громада" возглавил бывший премьер-министр Украины Павел ЛАЗАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение принято на областной партконференции.

№2 в списке "Громады" на выборах в облсовет утвержден родной брат П.ЛАЗАРЕНКО, заместитель председателя Днепропетровского облсовета Иван ЛАЗАРЕНКО.

П.ЛАЗАРЕНКО является действующим депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Громада".

Как известно, П.ЛАЗАРЕНКО был осужден в США за «отмывание» денег и отбывает наказание в федеральной тюрьме Дублина (штат Калифорния). По данным газеты "Сегодня", он должен выйти на свободу в январе 2012 года.