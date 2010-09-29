Янукович сегодня на саммите в Донецке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Донецк для участия в первом заседании III Международного инвестиционного саммита Donbass Investment Destination "Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Президент выступит с приветственным словом, а затем даст пресс-конференцию.

Саммит будет проходить 29 и 30 сентября. В его работе примут участие более тысячи представителей государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, науки и образования из 13 стран.