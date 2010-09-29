Янукович сегодня на саммите в Донецке
12:48, 29 сентября 2010Политика
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Съехались гости из 13 стран
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Донецк для участия в первом заседании III Международного инвестиционного саммита Donbass Investment Destination "Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины".
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Президент выступит с приветственным словом, а затем даст пресс-конференцию.
Саммит будет проходить 29 и 30 сентября. В его работе примут участие более тысячи представителей государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, науки и образования из 13 стран.
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