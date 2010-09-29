Кандидаты уже могут нести документы в ТИК

В среду, 29 сентября, в Украине начинается представление местными организациями политических партий документов на регистрацию кандидатов в депутаты в многомандатном, одномандатном избирательном округе, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

В соответствии с размещенным на сайте Центральной избирательной комиссии календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, представление в территориальные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе начинается за 32 дня и заканчивается за 24 дня до дня выборов, то есть с 29 сентября до 6 октября включительно.

Кроме того, в этот же период осуществляется представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты в одномандатном избирательном округе и кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, которые состоятся 31 октября.

Выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах. Участие в местных выборах блоков партий не предусмотрено.

Выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя будет реализовываться избирателями только через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвигания местной организацией (местными организациями) лишь одной партии. Местная организация партии может выдвигать только одного кандидата на должность городского председателя. К тому же, кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

Очередные выборы 31 октября проводятся всех без исключения сельских, поселковых и городских председателей, сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского председателя, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.