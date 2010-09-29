Деятели искусств не достучались до Литвина

Украинские деятели культуры и искусства 28 сентября провели первую акцию протеста в рамках кампании “Займитесь делом, а не языком!”, направленной против принятия Верховной Радой законопроекта “О языках в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции в Киеве мастера искусств и волонтеры отремонтировали детскую площадку в Святошинском районе, а также передали книги в детскую районную библиотеку. Представители общественности также планировали пообщаться с представителями районного отделения Народной партии, депутат от которой Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ является соавтором законопроекта о языках, однако двери партийного офиса оказались закрыты.

По словам вокалиста группы “ТНМК” Олега МИХАЙЛЮТЫ (Фагота), этой акцией мастера искусств хотят сказать власти, что необходимо заниматься реальным улучшением экономической ситуации в Украине, а не пытаться отвлечь внимание общественности языковым вопросом. “Нужно заниматься экономикой, а не манипулировать языковым вопросом”, - отметил он. “Цены растут, а им, кроме языка, больше не о чем говорить”, - добавил О.МИХАЙЛЮТА.

По словам писателя Анатолия ДНИСТРОВОГО, вопрос украинского языка, действительно, сегодня является актуальным, однако данный законопроект направлен не на улучшение ситуации с его функционированием, а, наоборот, на сужение сфер его применения. “Лучше бы власть занималась реальными делами, а к проблемам, которые раскалывают общество, не возвращалась”, - добавил он.

Как сказала исполнительный директор общественного движения “Не будь безразличным” Оксана ЛЕВКОВА, сегодня недальновидным тратить средства из местных бюджетов на масштабный перевод украиноязычного пространства в русскоязычное. Например, по ее словам, неадекватной является в условиях кризиса замена дорожных знаков лишь в одном Севастополе, которая обошлась власти в 150 тыс. грн.

О.ЛЕВКОВА также отметила, что акции, подобные киевской, прошли сегодня в Харькове, Черкассах, Одессе.

По информации активистов гражданской кампании, следующая акция буде проведена 4 октября у комитетов ВР с требованием не вносить данный законопроект в повестку дня парламента.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и С.ГРИНЕВЕЦКИМ.

Формально данный законопроект не делает русский язык вторым государственным, но предоставляет ему право “свободного функционирования практически во всех сферах деятельности”, что равнозначно официальному статусу.