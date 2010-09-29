Деятели искусств не достучались до Литвина

06:32, 29 сентября 2010
Политика
1343 0

“Займитесь делом, а не языком!”

Украинские деятели культуры и искусства 28 сентября провели первую акцию протеста в рамках кампании “Займитесь делом, а не языком!”, направленной против принятия Верховной Радой законопроекта “О языках в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции в Киеве мастера искусств и волонтеры отремонтировали детскую площадку в Святошинском районе, а также передали книги в детскую районную библиотеку. Представители общественности также планировали пообщаться с представителями районного отделения Народной партии, депутат от которой Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ является соавтором законопроекта о языках, однако двери партийного офиса оказались закрыты.

По словам вокалиста группы “ТНМК” Олега МИХАЙЛЮТЫ (Фагота), этой акцией мастера искусств хотят сказать власти, что необходимо заниматься реальным улучшением экономической ситуации в Украине, а не пытаться отвлечь внимание общественности языковым вопросом. “Нужно заниматься экономикой, а не манипулировать языковым вопросом”, - отметил он. “Цены растут, а им, кроме языка, больше не о чем говорить”, - добавил О.МИХАЙЛЮТА.

По словам писателя Анатолия ДНИСТРОВОГО, вопрос украинского языка, действительно, сегодня является актуальным, однако данный законопроект направлен не на улучшение ситуации с его функционированием, а, наоборот, на сужение сфер его применения. “Лучше бы власть занималась реальными делами, а к проблемам, которые раскалывают общество, не возвращалась”, - добавил он.

Как сказала исполнительный директор общественного движения “Не будь безразличным” Оксана ЛЕВКОВА, сегодня недальновидным тратить средства из местных бюджетов на масштабный перевод украиноязычного пространства в русскоязычное. Например, по ее словам, неадекватной является в условиях кризиса замена дорожных знаков лишь в одном Севастополе, которая обошлась власти в 150 тыс. грн.

О.ЛЕВКОВА также отметила, что акции, подобные киевской, прошли сегодня в Харькове, Черкассах, Одессе.

По информации активистов гражданской кампании, следующая акция буде проведена 4 октября у комитетов ВР с требованием не вносить данный законопроект в повестку дня парламента.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и С.ГРИНЕВЕЦКИМ.

Формально данный законопроект не делает русский язык вторым государственным, но предоставляет ему право “свободного функционирования практически во всех сферах деятельности”, что равнозначно официальному статусу.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter