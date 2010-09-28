Винский призывает спасать самую большую ценность Украины

Лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский выступает категорически против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель без предварительного ограждения этой сферы от спекуляций и злоупотреблений.

Об этом он заявил в интервью, которое транслировалось на телеканале UBC вечером в понедельник, 27 сентября.

«Сегодня, по закону, никто не имеет права продавать сельхозугодья. Реальных, документально оформленных актов покупки-продажи быть не может. И я убежден, что в принципе нельзя торговать землей так, как мы сегодня торгуем арбузами и помидорами. В самых развитых в аграрном отношении странах - Голландии и Израиле - земля сельскохозяйственного назначения находится в государственной собственности», - сказал И.Винский.

Политик отметил, что закон должен сделать невозможными земельные аферы, подобные тем, когда люди подписывали фиктивные договоры аренды земельных паев на длинный срок без любых обязательств.

Лидер партии «Народная власть» убежден: если будет внедрен свободный рынок земли, то он должен иметь специфический характер. Должны быть жесткие, прозрачные процедуры, четкий кадастр, четкое понимание владельца, не должно быть подставных лиц.

«Сторонники механизма «свободной продажи земли» говорят одно, а имеют в виду совсем другое. Они рассказывают, как хотят работать на земле, выращивать сельхозпродукцию, заниматься аграрным бизнесом. А имеют в виду механизмы спекуляции с землей. Они скупили гектары земли, вышли на рынок, перепродали - и на этом заработали», - сказал И.Винский.

По его словам, «подобный прецедент имел место и с нашими промышленными предприятиями». «Почему некоторые из них сегодня или убыточные, или стоят, ничего не делают? Потому что их владельцы не имели целью реализовать там процесс производства. Они купили предприятие за миллион, продали за два. Таким способом заработали миллион, и отдыхают на Багамах», - объяснил политик.

«Сегодня земля – самая большая ценность, которая есть в стране. Нужно не допустить, чтобы какая-то группа людей на ней наживалась, чтобы эта земля отошла иностранцам. А это будет именно так, потому что в мире «гуляют» колоссальные финансовые ресурсы, инвесторы ищут, где бы их применить. А тут привезут чемодан бумажек - и возьмут 10 тыс гектаров земли. Потому я категорически против спекуляций с землей», - подчеркнул Иосиф Винский.