Симферопольский горсовет отказался выделить землю УПЦ КП

Симферопольский городской совет отказался выделить земельный участок для строительства в городе собора Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ КП, соответствующее решение депутаты приняли на заседании, которое состоялось 23 сентября.

Предварительно представители Церкви обращались в горсовет с просьбой выделить для собора участок площадью 0,49 га на улице Киевской, недалеко от украинской гимназии.

По данным пресс-службы, при первом голосовании выделение участка поддержали 28 депутатов, при повторном - 16. Всего в составе горсовета - 60 депутатов.

На рассмотрении вопроса в горсовете присутствовал и епископ Симферопольский и Крымский КЛИМЕНТ.

Во время обсуждения вопроса между голосованиями депутаты от блока «За Януковича» и Натальи ВИТРЕНКО высказались за отказ в выдаче земли, аргументируя свою позицию тем, что «Киевский Патриархат виноват в поддержке бандеровцев и расколе православия».

Перед голосованием городской председатель обратился к депутатам с призывом выделить землю для строительства культового сооружения. Он напомнил, что землю под храмы городской совет Симферополя выдавала разным конфессиям, "даже тем, которые запрещены в большинстве стран".

«Если любая церковь, любая мечеть, собор или храм работают, значит, там есть люди, которые приходят туда осуществлять обряды. У нас есть и адвентисты седьмого дня, и мормоны, и другие общины. Даже тем, которые запрещены в большинстве стран, вы выдавали землю для строительства культовых сооружений», - сказал мэр Симферополя.

Однако депутаты не поддержали его просьбу.