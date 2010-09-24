Симферопольский горсовет отказался выделить землю УПЦ КП
"Чтоб не раскалывал православие"
Симферопольский городской совет отказался выделить земельный участок для строительства в городе собора Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ КП, соответствующее решение депутаты приняли на заседании, которое состоялось 23 сентября.
Предварительно представители Церкви обращались в горсовет с просьбой выделить для собора участок площадью 0,49 га на улице Киевской, недалеко от украинской гимназии.
По данным пресс-службы, при первом голосовании выделение участка поддержали 28 депутатов, при повторном - 16. Всего в составе горсовета - 60 депутатов.
На рассмотрении вопроса в горсовете присутствовал и епископ Симферопольский и Крымский КЛИМЕНТ.
Во время обсуждения вопроса между голосованиями депутаты от блока «За Януковича» и Натальи ВИТРЕНКО высказались за отказ в выдаче земли, аргументируя свою позицию тем, что «Киевский Патриархат виноват в поддержке бандеровцев и расколе православия».
Перед голосованием городской председатель обратился к депутатам с призывом выделить землю для строительства культового сооружения. Он напомнил, что землю под храмы городской совет Симферополя выдавала разным конфессиям, "даже тем, которые запрещены в большинстве стран".
«Если любая церковь, любая мечеть, собор или храм работают, значит, там есть люди, которые приходят туда осуществлять обряды. У нас есть и адвентисты седьмого дня, и мормоны, и другие общины. Даже тем, которые запрещены в большинстве стран, вы выдавали землю для строительства культовых сооружений», - сказал мэр Симферополя.
Однако депутаты не поддержали его просьбу.