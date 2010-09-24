«Порулить» Запорожьем дали регионалу

Депутаты Запорожского горсовета утвердили решения о досрочном прекращении полномочий мэра Запорожья Евгения КАРТАШОВА и секретаря горсовета Юрия КАПТЮХА и избрали и. о. мэра Владимира КАЛЬЦЕВА, до последнего времени занимавшего пост первого заместителя председателя облгосадминистрации и являвшегося руководителем Запорожской городской организации Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Запорожской мэрии, соответствующие решения были приняты депутатами горсовета сегодня в ходе 43-й внеочередной сессии.

"Сегодня состоялась 43-я внеочередная сессия Запорожского городского совета. В ее работе приняли участие 76 депутатов. Депутаты поддержали решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Евгения КАРТАШОВА и секретаря городского совета Юрия КАПТЮХА, а также избрали Владимира КАЛЬЦЕВА новым секретарем городского совета", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, в соответствии с законодательством, В.КАЛЬЦЕВ (неоднократно участвовавший в выборах на пост мэра Запорожья и неоднократно проигрывавший их, сначала Александру ПОЛЯКУ, а затем и Е.КАРТАШОВУ) теперь будет исполнять обязанности городского головы Запорожья - фактически возглавит городскую власть на период до подведения итогов местных выборов.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, вернувшись из Киева, мэр Запорожья Е.КАРТАШОВ, бессменно занимающий пост запорожского городского головы с 2003 года, заявил об отставке. На следующий день стало известно о том, что секретарь Запорожского горсовета Ю.КАПТЮХ также написал заявление о сложении полномочий.

Справка УНИАН. Владимир КАЛЬЦЕВ, 1966 г.р. бизнесмен, председатель совета директоров компании "Александр", неоднократный участник выборов на пост мэра Запорожья, руководитель Запорожской городской организации Партии регионов, до последнего времени – первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации.