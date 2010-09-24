Однопартийцы Тимошенко сидят без света и воды

Офис Киевской областной организации партии «Батькивщина» отключили от водоснабжения и прекратили подачу электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба БЮТ.

Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт градостроения», ссылаясь на приказ министра регионального развития и строительства Владимира Яцубы, требует немедленно освободить помещение, буквально на днях отремонтированное на средства партии, утверждают у Тимошенко.

Немедленного расторжения соглашения с «Батькивщиной» об аренде помещений, где партия находится свыше 10 лет, потребовал и Украинский научно-исследовательский проектный институт гражданского строительства по адресу бульвар Леси Украинка, 26. Там находится общественная приемная партии «Батькивщина».

Кроме того, милиция, сообщает пресс-служба БЮТ, ссылаясь на команду сверху, вызывает на допросы владельца помещения по улице Туровской, где находится центральный офис БЮТ.

Очевидно, это есть специфика демократии по-украински, о которой на днях рассказывал Виктор Янукович в США, согласно с которой оппозиции вообще нет места в Украине, отмечается в сообщении.