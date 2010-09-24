МВФ просят пристально следить, на что пойдет их кредит Украине

Сегодня в 12.00 инициативная группа граждан Украины передали в представительство Международного валютного фонда в Киеве обращение в адрес этой всемирной организации относительно риска использования кредитных средств нынешней украинской властью.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали почти 95 тысяч (94 731) жителей разных регионов государства.

В обращении выражается благодарность за готовность МВФ прийти на помощь Украине в сложное время мирового кризиса. Вместе с тем, его авторы отмечают, что с момента победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах в Украине выросло влияние олигархов, в частности, газового лобби компании “РосУкрЭнерго”.

“Принимая во внимание недавнее решение Стокгольмского арбитражного суда, которое стало следствием заговора и коррупционных связей между компанией “РосУкрЭнерго” и НАК “Нафтогаз Украины”, хотим предупредить вас, что часть кредита МВФ будет незаконно выплачена олигарху Дмитрию ФИРТАШУ и его политическим партнерам от НАК “Нафтогаз Украины” как стоимость 12,1 млрд. куб. м газа (5.4 млрд. дол.). Это увеличит финансовые дефициты государства, сделает его неплатежеспособным и приведет к банкротству государственную компанию НАК “Нафтогаз Украины”, - отмечается в документе.

Также подписанты обращения подчеркнули, что средства МВФ может постигнуть судьба и других бюджетных средств, которые используются для содержания раздутого аппарата чиновников и на собственные потребности высокопоставленных чиновников. «На ремонт дороги, которая ведет к резиденции ЯНУКОВИЧА «Межигорье», было израсходовано около 60 млн. грн., и на дороги к частным дачам окружения ЯНУКОВИЧА в Конча-Заспе - более 100 млн. грн. В то же время, на ремонт дорог в Киеве на весь 2010 год были выделены 69 млн. грн.», - отмечают они.

«В стране существенно ухудшился инвестиционный климат. Тяжелый экономический груз власть пытается перенести на плечи граждан», - обращают внимание МВФ инициаторы обращения.

Все это дополняется, подчеркнули подписанты, эрозией демократии и установлением авторитаризма в Украине: «Об этом свидетельствуют нарушение Конституции и законов Президентом ЯНУКОВИЧЕМ и подвластным ему правительством, пренебрежение правами и свободами людей, преследование оппозиции и введение цензуры, избиение и исчезновение журналистов. Недавно исчез, как и Георгий Гонгадзе, харьковский журналист Василий КЛИМЕНТЬЕВ, который в своих публикациях жестко критиковал действующую власть».

В обращении выражается просьба к МВФ пристально следить за тем, куда будет расходоваться первый транш кредита, и продолжать кредитование, исключительно если будет установлен контроль над расходованием государственных финансов.

Кроме того, подписанты призвали МВФ направить в Украину специальную контрольную группу для предотвращения махинаций компании “РосУкрЭнерго” с деньгами НАК «Нафтогаз Украины», выдвинуть перед правительством требование принять закон, который сделает невозможным передачу государственных средств на счета “РосУкрЭнерго”, и потребовать проведения в Украине реальных системных реформ, а не только деклараций.