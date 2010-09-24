В Одессе для кортежа Азарова мыли улицы

Выступая на совещании в облгосадминистрации, проводимом премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что удивлен критической оценкой главы правительства уровня благоустройства города, в том числе состояния улиц Одессы.

«В городе выполнены огромные объемы работ по реконструкции целого ряда магистральных улиц и площадей города, - отметил Одесский городской председатель. - В частности, реконструированы Приморский бульвар, Екатерининская площадь, Городской сад, улицы Фонтанская, Успенская, Дегтярная и многие другие».

Скажу больше, - заявил мэр Одессы, - улицы Одессы, по которым проезжал кортеж главы правительства, были абсолютны чисты. Их даже помыли - был наведен полный порядок».

«По результатам выполненных объемов работ, - подчеркнул Э.ГУРВИЦ, - Одесса объективно удостоена сертификата качества».

«Поэтому я считаю, - подытожил мэр Одессы на встрече с журналистами, - что либо премьер-министра дезинформировали, обманули, либо это была обычная предвыборная акция Партии регионов, в которую втянут глава правительства. Вопреки требованиям соответствующего Указа Президента Украины, согласно которым премьер-министр не должен в рабочей поездке становиться агитатором в предвыборной кампании».