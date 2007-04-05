КИВАЛОВ ЗАБРАЛ ПЕЧАТЬ ПЕЧЕРСКОГО СУДА

Подробности пока выясняются

Секретариат Президента Украины заявляет о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. Как передает корреспондент УНИАН, руководитель пресс-службы Секретариата Президента Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что только что стало известно, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда. Подробности пока выясняются.

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