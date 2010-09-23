Джарты видит, что в Симферополе проблем больше, чем в других городах

Кандидат в мэры Симферополя от Партии регионов Виктор Агеев обладает качествами лидера. Об этом заявил Председатель Совета министров АРК, глава крымских «регионалов» Василий Джарты на брифинге в Симферополе.

В частности, отвечая на вопрос по поводу качеств кандидата в мэры, Василий Джарты сказал: «Мое мнение: безусловно, обладает качествами лидера, который может за собой повести городскую команду, которая может взять ответственность».

Премьер заверил, что если Виктор Агеев одержит победу на выборах, то Партия регионов будет оказывать помощь во всех его начинаниях.

При этом Василий Джарты подчеркнул, что готов работать с любой властью города. «Выборы пройдут, а нам останется – работать. И проблем в Симферополе гораздо больше, чем в других городах и районах», – заверил премьер.

Напомним, выборы в парламент автономии, местные советы, городских, поселковых и сельских голов состоятся 31 октября.