КС завершил открытую часть слушаний о политреформе
13:21, 23 сентября 2010Политика
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Когда объявят решение - пока не говорят
|Анатолий ГОЛОВИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КС Анатолий ГОЛОВИН.
Он отметил, что судьи после устных слушаний перешли к закрытой части пленарного заседания.
Председатель КС отметил, что о дате объявления решения КС по этому делу будет сообщено дополнительно. В частности, во время заключительных выступлений сторон рассмотрения конституционного представления они сошлись во мнении, что закон № 2222 не отвечает Конституции Украины в связи с тем, что был принят с нарушением необходимой процедуры.
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