КС завершил открытую часть слушаний о политреформе

Конституционный Суд Украины завершил открытые слушания по делу по конституционному представлению 252 народных депутатов о соответствии Конституции Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КС Анатолий ГОЛОВИН.

Он отметил, что судьи после устных слушаний перешли к закрытой части пленарного заседания.

Председатель КС отметил, что о дате объявления решения КС по этому делу будет сообщено дополнительно. В частности, во время заключительных выступлений сторон рассмотрения конституционного представления они сошлись во мнении, что закон № 2222 не отвечает Конституции Украины в связи с тем, что был принят с нарушением необходимой процедуры.