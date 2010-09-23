Лукаш: решение КС - прогнозируемое и долгожданное

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ убеждена, что Конституционный Суд имеет все основания рассматривать вопрос о нарушении процедуры при принятии закона № 2222 «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании Конституционного Суда, Е.ЛУКАШ отметила, что сегодня некоторые законодатели заявляют, что КС является «судом права» и не может рассматривать вопросы, которые касаются установления факта нарушения процедуры.

Е.ЛУКАШ назвала эти заявления абсурдными, отметив, что разногласия закона № 2222 и законопроекта № 4800 «О внесении изменений в Конституцию Украины» (после вступления в силу этого законопроекта его номер стал 2222 – УНИАН) не нуждаются в специальном исследовании.

«Сравнительная таблица этих двух документов дает ответы на эти вопросы», - сказала Е.ЛУКАШ.

При этом она отметила, что изменения, внесенные депутатами накануне окончательного принятия законопроекта, не были только редакционными. «Они не являются только редакционными и касались жизнедеятельности всего государства. Возможно, состав парламента был бы совсем другим – и в прошлой, и в этой каденции, – если бы парламент не пересмотрел положения об императивном мандате (из законопроекта № 4800 было изъято положение, что депутат должен сложить свой мандат в случае исключения его из фракции – УНИАН)», - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее словам, изменения, внесенные накануне голосования, свидетельствуют, что Конституционный Суд был отстранен от процесса внесения изменений в Основной Закон, что является прямым нарушением норм Конституции.

Е.ЛУКАШ отметила, что закон № 2222 существует, и потому может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда. В подтверждение своих слов она передала документы Министерства юстиции, которые свидетельствуют, что закон № 2222 находится в реестре Минюста.

Е.ЛУКАШ также подчеркнула, что нарушения процедуры при принятии данного закона являются очевидными, и потому, по ее мнению, решение КС является ожидаемым.

«И от себя добавлю: долгожданным», - сказала она.

При этом представитель Президента напомнила, что, в соответствии с положениями украинского законодательства, нарушение процедуры при принятии закона является основанием для признания его неконституционным.

Как известно, статьей 152 Конституции Украины предусмотрено, что законы, другие правовые акты или их отдельные положения, которые признаны неконституционными, утрачивают действие со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности.

8 декабря 2004 года парламент законом № 2222 внес изменения, среди прочего, в такие разделы Конституции: раздел 4, который определяет полномочия Верховной Рады; раздел 5, который определяет полномочия Президента; раздел 6 – полномочия правительства и других органов исполнительной власти.