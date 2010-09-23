Конституционный суд взялся за политреформу-2004

Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона №2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, судья-докладчик по этому делу - Сергей ВДОВИЧЕНКО.

В частности, по мнению авторов представления, основанием для признания неконституционным закона №2222 в целом является нарушение установленной Конституцией Украины процедуры его рассмотрения и принятия, поскольку соответствующий проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» с определенными поправками был рассмотрен и принят Верховной Радой Украины как закон №2222 без обязательного в таком случае заключения Конституционного Суда относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию требованиям статей 157 и 158 Конституции (ст. 159 Основного Закона).

Как отметил председатель КС Анатолий ГОЛОВИН, на рассмотрении дела присутствуют 18 судей Конституционного Суда. Кроме того, в зале находится заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ.

Представителями субъекта права на конституционное представление являются народные депутаты Украины от фракции Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ и Дмитрий ШПЕНОВ.

Также к рассмотрению дела привлечен постоянный представитель Кабинета министров Украины в КС Владимир ВОЗНЮК.

Трансляция заседания суда ведется на Первом национальном телеканале.