У Ежеля открестились от уголовного дела против украинских миротворцев

Уголовное дело, возбужденное по фактам правонарушений военнослужащими украинского миротворческого контингента в Косово, передано в Генпрокуратуру Украины для проведения досудебного следствия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, некоторые отечественные средства массовой информации сообщили о том, что в Минобороны якобы отсутствуют какие-либо официальные документы от командования многонациональных сил KFOR о совершении военнослужащими украинского миротворческого контингента у Косовому правонарушений, связанных с использованием горюче-смазочных материалов.

Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины сообщает, что эта информация не отвечает действительности.

В сентябре 2009 года командующий многонациональных сил KFOR в Косово генерал Бундесвера Маркус БЕНТЛЕР передал тогдашнему командующему Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Владимиру МОЖАРОВСКОМУ, который находился с рабочей поездкой в Косово, официальное письмо, в котором речь шла о наличии признаков правонарушений, связанных с использованием горюче-смазочных материалов, допущенных военнослужащими украинского миротворческого контингента, и других правонарушений.

Министр обороны поручил Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести проверку изложенных в письме фактов.

По результатами рассмотрения фактов, изложенных в официальном письме, и полученных материалов служебного расследования, проведенного командованием сил KFOR, начальником управления дознания – заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины полковником юстиции Владимиром ГУЦОЛОМ было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 366 “Подделка документов” и ч. 1 ст. 423 “Злоупотребление служебным положением” Уголовного кодекса Украины.

На данное время материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру Украины для проведения досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, еженедельник "Зеркало недели" (№ 34 (814) от 18-24 сентября 2010 г.) написал, что украинские миротворцы в Косово на протяжении 2006-2009 гг. занимались масштабными махинациями с горючим.

По данным следствия, проведенного Главным управлением Военной службы правопорядка в ВСУ, например, с декабря 2006 года по октябрь 2007 года с использованием поддельных официальных документов были осуществлены 42 поставки топлива из Болгарии в Косово объемом 1 275 000 928 литров стоимостью 688 тыс. 241 евро, а с 12 мая по 30 июня 2008 — 82 поставки топлива на сумму 1986 тыс. 309 евро, и 22 поставки — с января по июль 2009 года на сумму 286 тыс. евро.

По его предварительным оценкам, в результате неуплаты таможенных сборов правительству Косово был нанесен ущерб на сумму свыше 2,75 млн. евро.