20 регионалов хотели с Давидовичем ”просто поговорить”

Депутаты от фракции Партии регионов, находящиеся в здании Центральной избирательной комиссии, не планируют блокировать работу председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА и комиссии в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от Партии регионов Владимир ЗУБАНОВ сегодня журналистам в ЦИК.

“Никаких планов у нас нет. Мы просто хотели поговорить с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ, поскольку есть много вопросов, касающихся досрочных выборов”, - сказал В.ЗУБАНОВ.

По его словам, депутаты намерены оставаться возле кабинета председателя ЦИК до тех пор, пока не обсудят все существующие вопросы. “Никакого политического давления. Это обычная встреча с председателем ЦИК, поскольку много вопросов, в том числе, например, завершение срока подачи представлений политических партий по формированию окружных избирательных комиссий”, - пояснил он.

В.ЗУБАНОВ также считает, что указ Президента еще не вступил в действие, поскольку не был опубликован в газетах “Урядовий кур’єр” и “Голос Украины”. “То, что указ опубликован в “Официальном вестнике” – не общенациональном издании – это нельзя считать публикацией”, - считает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 20 депутатов из коалиции заняли кабинет главы Центральной избирательной комиссии Ярослава ДАВИДОВИЧА и не собирались его оставлять.

Собеседник агентства не смог уточнить цель прихода депутатов в ЦИК.

«Я не знаю. Они пришли в кабинет и там сидят. Один из депутатов сообщил, что они не собираются выходить из кабинета Я.Давидовича до утра», - сказал собеседник агентства.