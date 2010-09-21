Фракции БЮТ переименоваться не разрешили

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о нелегитимности переименования фракции БЮТ в «БЮТ-Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Спикер напомнил, что в начале сентября (8 сентября - УНИАН) объявил об изменении названия фракции БЮТ. Он отметил, что это было сделано на основании протокола заседания фракции.

«Поскольку это не согласуется с требованиями законодательства Украины, как указано в письме Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины от 14 сентября 2010 года, следовательно упомянутое объявление не имеет никаких юридических последствий», - сказал В.ЛИТВИН.

Он поручил руководителю Аппарата ВР «обеспечить осуществление соответствующих организационно-технических мероприятий по использованию официального названия депутатской фракции БЮТ».

Обращаясь к депутатам из фракции БЮТ, В.ЛИТВИН попросил их спокойно реагировать на это решение. Он предложил депутатам во время выступлений представляться так, как они считают целесообразным, но официальное название фракции должно остаться БЮТ.

По словам В.ЛИТВИНА, согласно Регламенту ВР, фракция, «которая имела название во время избирательной кампании, должна это название сохранить на протяжении всей деятельности». «Поэтому никаких политических подтекстов просил бы не усматривать», - отметил спикер.

В то же время первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН со своего места заметил: «Есть политический подтекст».

Спикер сообщил, что по примеру фракции БЮТ хотел предложить изменить название фракции Блока Литвина (по-видимому, на фракцию Народной партии - УНИАН), но «оказалось, что этого нельзя делать». «К сожалению», - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября В.ЛИТВИН объявил на заседании парламента решение фракции БЮТ о переименовании в «БЮТ-Батьківщина». Председатель ВР сообщил, что такое решение принято фракцией 6 сентября 2010 года.