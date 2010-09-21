Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам возглавит регионал?

Народный депутат от Партии регионов, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Леонид ФЕСЕНКО может занять пост председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Об пишет со ссылкой на источники "Коммерсант Украина" (№ 158 от 21 сентября).

Издание отмечает, что, согласно процедуре, кандидатуру должен выдвинуть Совет судей общих судов и утвердить Высший совет юстиции.

Однако в судейском корпусе назначение Л.ФЕСЕНКО считают свершившимся фактом, возможно, потому, что, как сообщил газете сам депутат, возглавить суд ему предложил лично Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Рассматривается такая возможность, но существует ряд норм, которые регламентируют назначение на эту должность, поэтому их нужно пройти. Предложение я получил лично от Президента", – сказал Л.ФЕСЕНКО, добавив при этом, что "до 10 октября этот вопрос должен быть решен".

*** Л.ФЕСЕНКО родился в 1949 году в городе Рубежное Луганской области. Окончил Харьковский юридический институт. Работал на разных судейских должностях в Луганской области. С 1996 по 2006 год был председателем Апелляционного суда Луганской области. Народный депутат V-VI созывов, член Партии регионов.