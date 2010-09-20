Ивченко таки отказался возглавлять КУН

Председатель Конгресса украинских националистов Алексей ИВЧЕНКО сложил с себя полномочия лидера партии и подтвердил свой отказ от должности после того, как съезд (Сбор) КУН избрал его председателем без его согласия. В письменном обращении А.ИВЧЕНКО к КУН, переданном УНИАН, он выражает благодарность однопартийцам за то, что в четвертый раз избрали его председателем партии.

“В то же время, – говорится в обращении, – я подтверждаю отказ, который выразил на Сборе, в дальнейшем возглавлять КУН”. Подчеркнув, что остается членом КУН, А.ИВЧЕНКО, отметил: “Я убежден, что к руководству Конгрессом должны прийти молодые патриотические люди, которые в ногу со временем будут развивать и модернизировать партию и активно участвовать в реальном, без политиканства, объединительном процессе национально-патриотических сил”.

А.ИВЧЕНКО также призывал председателей “других национально-патриотических сил не держаться за свои должности, как за последний форпост собственных, часто нездоровых амбиций”. “Идя сегодня с должности председателя Конгресса, я хочу собственным примером опровергнуть высказывание “где два украинца – там три гетмана”, – говорится в обращении. – Я искренне верю, что если все лидеры патриотических партий откажутся от вождизма, осознают ответственность перед государством и обществом, лишь тогда станет возможным объединение национально-патриотических сил”.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября отчетно-избирательный съезд Конгресса украинских националистов повторно избрал А.ИВЧЕНКО председателем КУН, хотя тот заявил, что складывает с себя полномочия. Заявив о сложении полномочий, А.ИВЧЕНКО оставил съезд. Однако в его отсутствие съезд избрал его двумя третями голосов.