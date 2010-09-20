Левочкин: Янукович готов встречаться с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ готов к встрече с оппозицией. Об этом сказал глава Администрации Президента С.ЛЁВОЧКИН на встрече с журналистами в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Президент неоднократно заявлял, что готов встретиться с оппозицией для обсуждения ситуации в стране, и эти заявления могут быть реализованы в ближайшее время.

“Такие встречи, безусловно, нужны, главное, чтобы страна шла вперед”, - передал позицию Президента С.ЛЁВОЧКИН.

В частности, он не исключает, что уже в ближайшее время состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Юлией ТИМОШЕНКО.

“Оппозиция может работать на государство”, - сказал С.ЛЁВОЧКИН, отметив, что для этого можно использовать “не только шашки и яйца”.