ПАСЕ по просьбе Тимошенко вышлет «десант» в Украину

На будущей неделе Украину посетят содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом сегодня сообщил Президент ПАСЕ Мевлут ЧАВУШОГЛУ во время встречи с лидером партии «Батьківщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

«Наши содокладчики посетят Украину на следующей неделе, а их отчет относительно состояния демократии в Украине будет заслушан на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в октябре», - сказал он.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила М.Чавушоглу за возможность рассмотреть украинский вопрос во время сессии ПАСЕ и отметила, что в этой связи визит содокладчиков ассамблеи является чрезвычайно важным.

«Сейчас политическая ситуация в Украине коренным образом изменилась. Страна продвигается в направлении авторитаризма», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что в Украине наблюдаются такие угрожающие тенденции как: введение цензуры, нарушение прав человека, преследование политических оппонентов и отсутствие политической конкуренции.

«Даже на протяжении последних недель мы имеем новые факты, свидетельствующие о значительном регрессе демократии в Украине. Это скандальное завершение дела Гонгадзе, лишение двух каналов частот и создание условий, при которых невозможно провести честные выборы», - добавила лидер «Батьківщина».

«Для того, чтобы наша страна стала членом ЕС и вернулась на демократический путь, народу Украины необходимо, чтобы доклад мониторингового комитета был адекватным сегодняшним реалиям», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь М.ЧАВУШОГЛУ подчеркнул, что мнение украинской оппозиции относительно насущных проблем страны является важным для ПАСЕ и предложил Ю.ТИМОШЕНКО встретиться с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ на будущей неделе.