Яценюк: власть ударными темпами строит полицейское государство

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК требует установить уголовную ответственность за политические преследования и отнести политическое преследование к перечню угроз национальной безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”, такие требования содержатся в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно ограничения права Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов осуществлять политические преследования, зарегистрированном в парламенте 20 сентября.

«Нынешняя власть ударными темпами строит в Украине полицейское государство. Это единственное, что у нее хорошо получается», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Сначала, отметил он, представители СБУ требуют у ректора Украинского католического университета Бориса ГУДЗЯКА предупреждать студентов об ответственности за участие в несанкционированных властью акциях протеста. Затем угрожают блогеру Олегу ШИНКАРЕНКО. Последним в ряду подобных действий стало задержание директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове Руслана ЗАБИЛОГО и обыск, который СБУ провела в музее.

«Власть, - отмечает политик, - беспомощна в отстаивании национальных интересов, укрощении коррупции и оздоровлении экономики. Зато она сосредоточилась на уничтожении нашей памяти и достоинства. Особо циничными являются властные разговоры об «укреплении демократии» на фоне сворачивания свободы совести, слова и собраний, наездов на общественные организации, травли представителей иностранных фондов и запугивания историков, которые отныне имеют «единоправильно» описывать прошлое».

«Если «дело историков» будет спущено на тормозах - это будет пощечина всем, кто не соглашается с превращением Украины в территорию, заселенную беспамятным и безмолвным населением. Его заказчики и идейные вдохновители должны понести наказание», - убежден лидер партии «Фронт Змін».

С целью недопущения со стороны правоохранительных органов и их должностных лиц давления, насилия, угроз, запугивания за проявления свободы мнения, слова, взглядов и убеждений А.ЯЦЕНЮК предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения правая СБУ и других правоохранительных органов осуществлять политические преследования.

Он требует ввести определение понятия «политическое преследование» как преследование за свободу мнения и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания, удовлетворение политических, экономических, социальных, культурных и других интересов правоохранительными органами и их должностными лицами (в частности, органами службы безопасности, прокуратуры, внутренних дел) путем применения давления, насилия, угроз, запугивания и пр.

Лидер партии «Фронт Змін» требует установить, что СБУ имеет право использовать подчиненные подразделы специального назначения исключительно для антитеррористической деятельности. А проведение разъяснительных и предупредительных мероприятий, которые имеют целью применение давления, насилия и запугивания, не относится к осуществлению профилактики правонарушений в сфере государственной безопасности. Расследование дел относительно преступлений, связанных с политическим преследованием, в соответствии с законопроектом, возлагается на органы прокуратуры.