Азаров извинился перед Литвиным

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ извинился перед ним за резкие высказывания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно резкой критики Н.АЗАРОВА в его адрес из-за высказывания о необходимости отставки членов экономического блока правительства, если парламент откажется принять Налоговый кодекс.

В.ЛИТВИН сообщил, что вчера имел разговор с Н.АЗАРОВЫМ, который инициировал премьер.

«Мы объяснились, и я принял его объяснение в форме извинения», - сказал председатель ВР.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что фракция Блока Литвине не будет выходить из коалиции, председатель парламента ответил, что извинения приняты. «Думаю, что этого достаточно», - добавил он.

«Если бы я рефлексовал на все, что происходит, то, очевидно, ничего не мог сделать в Верховной Раде Украины», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, эмоции в работе не нужны, но при этом добавил, что без эмоций «не бывает жизни».