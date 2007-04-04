Янукович заявляет о готовности пойти на уступки

Правящая коалиция готова на уступки оппозиции в случае отмены Указа о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Выход из этой ситуации возможен. Нужно разработать план действий, который может быть приблизительно таким: одновременно отменяется указ и постановление ВР, принятое ночью 2 апреля», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также считает возможным принятие политического решения, касающегося перехода депутатов из оппозиции в коалицию. «Но при этом не вмешиваться в решение Конституционного Суда об императивном мандате. А политическое решение можно принять и успокоить Президента и оппозицию», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что правящая коалиция готова к достижению компромисса по внесению изменений в закон о Кабинете министров. «Мы внесли соответствующий законопроект, он принят в первом чтении, давайте внимательно посмотрим на предложения Президента и подумаем, что можно сделать при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Можно пойти на уступки», - считает глава правительства.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ не исключил возможности придания Универсалу национального единства статуса закона. «Если мы его подписали и готовы выполнять, и мы его выполняем, давайте рассмотрим, как можно его закрепить в качестве закона», - сообщил он. По словам премьера, возможен вариант включения положений Универсала в закон о принципах внешней и внутренней политики.