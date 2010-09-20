Президент ПАСЕ прибывает в Украину

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ начинает сегодня двухдневный визит в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.

В ходе визита М.ЧАВУШОГЛУ планирует провести встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, руководителями фракций коалиции и представителями оппозиции, а также с членами неправительственных общественных организаций.

Во вторник, 21 сентября, Президент ПАСЕ примет участие в конференции в Одесской национальной академии права и проведет встречи с представителями местной властью.

Как сообщал УНИАН, в ходе следующей сессии ПАСЕ 5 октября в Страсбурге планируется обсудить доклад о функционировании демократических институтов в Украине.