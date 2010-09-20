Колесников советует заглянуть в Конституцию

Все случаи президентского правления записаны в украинской Конституции.

Об этом заявил вице-премьер Борис Колесников в эфире программы "Чорное и белое" на телеканале ТВі.

"Я не знаю, кто и о чем говорит. Вы посмотрите в Конституцию, там прописаны все случаи президентского правления", - сообщил он.

"Без парламента это невозможно", - уточнил вице-премьер.

При этом Колесников отметил, что сам бы за отмену политреформы проголосовал.

"Через два месяца будет шесть лет политреформе. Результат ноль. Значит, она не совершенна, как модель развития общества. Значит надо искать новую", - заявил он.

Украинская правда