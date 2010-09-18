Азаров: если Литвин хочет голосовать против, пусть выйдет из коалиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что фракция Блока Литвина должна проголосовать «за» внесенный правительством проект Налогового кодекса либо выйти из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

При этом он высказал уверенность в том, что Верховная Рада примет проект Налогового кодекса.

«Рада поддержит Налоговый кодекс, и он будет принят. И фракция ЛИТВИНА, если она находится в оппозиции к правительству, пусть выходит из коалиции и голосует «против». Но если она находится в коалиции, ее представители, в частности, министр труда и соцполитики, другие представители ЛИТВИНА, работали над Налоговым кодексом, – они несут за него такую же точно ответственность, как и все члены правительства. Поэтому если он (председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН - УНИАН) будет голосовать против – он должен выйти из коалиции. Только и всего», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил возмущение заявлением В.ЛИТВИНА относительно необходимости постановки вопроса об отставке экономического блока правительства в случае непринятия Налогового кодекса.

«Я не собираюсь комментировать ни ЛИТВИНА, ни кого другого. Пусть ЛИТВИН – если он такой умный – сядет и напишет то же самое. Пусть он придумает то же самое, предложит, а потом бросается словами», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября В.ЛИТВИН заявил, что считает необходимым ставить вопрос об отставке экономического блока правительства в случае непринятия Налогового кодекса, предложенного Кабинетом министров.