Янукович и Медведев на одном вертолете улетели в Россию

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ на одном вертолете вылетели из Глухова Сумской области в государственную резиденцию Президента РФ “Завидово” в Тверской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ продолжат переговоры в государственной резиденции российского лидера, расположенной на границе Московской и Тверской областей Российской Федерации.

Как накануне заявлял Д.МЕДВЕДЕВ, тематика переговоров будет связана с широким спектром украинско-российских отношений, в частности, с вопросами экономического, социального и гуманитарного развития.