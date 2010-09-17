Янукович и Медведев на одном вертолете улетели в Россию
19:48, 17 сентября 2010Политика
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Переговоры продолжатся в госрезиденции
Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ на одном вертолете вылетели из Глухова Сумской области в государственную резиденцию Президента РФ “Завидово” в Тверской области.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ продолжат переговоры в государственной резиденции российского лидера, расположенной на границе Московской и Тверской областей Российской Федерации.
Как накануне заявлял Д.МЕДВЕДЕВ, тематика переговоров будет связана с широким спектром украинско-российских отношений, в частности, с вопросами экономического, социального и гуманитарного развития.
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