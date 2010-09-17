Яценюк уже нацелился на победу на парламентских и президентских

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его политическая сила ставит перед собой амбициозное задание - одержать победу не только на местных выборах 31 октября 2010 года, но и на следующих парламентских и президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед делегатами внеочередного съезда «Фронта Змін».

«Мы не ограничимся, далеко не ограничимся выборами 2010 года. Следующее задание партии - это парламентская кампания 2012 года. Я ставлю задание партии и для себя: окончательно создать реальный противовес Партии регионов и их соратникам. К 2012 году украинцы должны понять, что есть такая партия, которая сможет их защитить и сделать их людьми с большой буквы в стране с большой буквы», - заявил А.ЯЦЕНЮК, заметив, что результатом следующих парламентских выборов должно стать формирование коалиции на базе партии «Фронт Змін».

Кроме того, заявил он, партия должна в 2015 году выдвинуть кандидата в президенты, «партия должна выиграть выборы, чтобы страна получила Президента, за которого не будет стыдно».

В то же время, касаясь темы изменений к Конституции, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «новая редакция Конституции может быть принята только после обсуждения на всеукраинском референдуме», поскольку концентрация полной власти в руках одного человека приведет к тому, что жизнь страны будет зависеть от того, «с каким настроением проснется Президент».

«Парламентско-президентская республика, где власть сбалансирована и где основным источником власти является народ», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, заметив, что именно это должно быть закреплено в Конституции Украины.