Эксперты считают, что лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО опоздала с решением о бойкоте местных выборов.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В институте напоминают, что на днях Ю.ТИМОШЕНКО распространила открытое письмо к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинила его в рейдерском захвате партии «Батькивщина» и заявила, что если Партия регионов продолжит препятствовать «Батькивщине» участвовать в выборах, то «Батькивщина» объявит бойкот местным выборам в ряде регионов страны.

В связи с этим Институт Горшенина поинтересовался у экспертов, насколько вероятен бойкот местных выборов ключевой оппозиционной партией и как это может повлиять на ситуацию внутри страны, а также на имидж Украины в глазах мирового сообщества.

Президент социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что бойкот мог бы вызвать резонанс, но оппозиция опоздала со своим решением: «Неучастие сильной оппозиционной силы, которая набрала 45% на президентских выборах, в выборах местных – это очень сильный удар по демократии в Украине. Для Запада это – факт. Но БЮТ просто опоздал с этим решением. Это надо было делать ещё до того или в момент того, как принималось решение о выборах в Верховной Раде».

По словам политолога, тогда оппозиция промолчала, и только сейчас, посчитав свои результаты, видя, что они достаточно плачевные, решается выйти из игры. «Это надо было делать раньше, тогда бы бойкот имел сильный политический эффект. А сейчас, к сожалению, это решение запоздалое и не будет иметь того эффекта, на который надеется ТИМОШЕНКО со своим письмом. Более того, я уверен, что БЮТ – в таком положении, что не выйдет из выборов, а будет пытаться играть в них пассивную роль на этих местных выборах», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению научного директора Школы политической аналитики при НаУКМА Алексея ГАРАНЯ, значительный удар по имиджу Украины нанёс сам закон о местных выборах. «Очевидно, что закон выписан под одну политическую силу – под Партию регионов и, безусловно, сужает политическое поле и возможности для оппозиции», - отметил эксперт. Он также не исключает возможности бойкота БЮТ местных выборов в отдельных регионах. «Если говорить о позиции БЮТ и о письме ТИМОШЕНКО, то она же не призывает к бойкоту в пределах всей страны. Она говорит, в первую очередь, о тех областях, где происходят манипуляции с избирательными списками, где власть, фактически, создаёт параллельные структуры, раскалывает «Батькивщину». В этих условиях, возможно, такой бойкот имел бы смысл, но я думаю, что письмо ТИМОШЕНКО – это своеобразная проба удара на упреждение и попытка привлечь внимание к тем манипуляциям, которые происходят вокруг выборов», - отметил А.ГАРАНЬ.

Эксперт считает, что бойкот в пределах всей страны был бы неправильным. «Но, в принципе, ТИМОШЕНКО об этом и не говорит. Она говорит о конкретных областях, приводя конкретные примеры», - заявил А.ГАРАНЬ.

Политолог Владимир ЦЫБУЛЬКО полагает, что у Ю.ТИМОШЕНКО нет возможности организовать бойкот. По его словам, даже если бы лидер БЮТ контролировала всю вертикаль своей партии, то она не смогла бы организовать бойкот, поскольку интересы её структур на местах очень далеки от интересов центрального правления партии. «Поэтому, если бы такой бойкот был, её партия рассыпалась бы ещё быстрее, чем сыпется сейчас. Хотя, с другой стороны, может быть, такое испытание для ТИМОШЕНКО окажется очень полезным, поскольку она – очень гибкий политик и может просто реформировать свою команду», - отметил он.

«Но, скорей всего, местные элиты довольно поверхностны, они не пойдут на длинные дистанции, поскольку все они связаны с бизнесом, а бизнес не может быть оппозиционным к власти. Тут есть принципиальная вещь, которую надо было учитывать и при формировании своей партии. Все-таки, её партия довольно автономизирована, и каждая региональная группа будет играть по своему собственному сценарию. Я не исключаю, что без её согласия часть групп, часть БЮТа, будет рассыпаться и через менее ажиотажные политические структуры баллотироваться в местные власти», - сказал В.ЦЫБУЛЬКО.

По мнению директора Института Горшенина Владимира ФЕСЕНКО, лидер БЮТ своим открытым письмом пытается надавить на власть. «Заявления о бойкоте местных выборов со стороны БЮТ являются средством давления на власть и привлечения внимания международного сообщества к ситуации с рядом областных организаций БЮТ (в Киевской, Львовской, Луганской и Харьковской областях). Эти организации фактически перешли под контроль Партии регионов», - отметил эксперт.

По словам В.ФЕСЕНКО, соответственно, и на выборы под флагом БЮТ могут пойти люди, которые ничего общего не имеют с Ю.ТИМОШЕНКО, а фактически работают на ее оппонентов.

«Если эта ситуация останется неизменной, то возникнет очень опасный прецедент, который может разрушить легальную украинскую оппозицию и конкурентную партийную систему в Украине», - заявил В.ФЕСЕНКО.

Он уверен, что если БЮТ не удастся перерегистрировать свои проблемные организации, то у них не останется другого выбора, кроме бойкота. «C применением тактики бойкота БЮТ будет определяться в ближайшее время. Возможно, будет выбрана тактика точечного бойкота местных выборов (в тех регионах, где под флагом БЮТ будут участвовать в выборах оппоненты Ю.ТИМОШЕНКО). Бойкот выборов – это всегда очень сложная и рискованная тактика», - считает эксперт.

В.ФЕСЕНКО отметил, что наиболее эффективна такая тактика лишь в том случае, если есть порог явки избирателей для признания выборов состоявшимися. «В Украине нет порога явки на выборах. Следовательно, сорвать выборы с помощью бойкота – бессмысленно. БЮТ может рассчитывать на символический пропагандистский эффект – хотя бы частичную делегитимизацию местных выборов, демонстрацию их недемократического характера, а также на срыв технологии перевода своих региональных организаций под контроль Партии регионов. Если ТИМОШЕНКО удастся привлечь внимание международного сообщества к этой ситуации, то в итоге пострадает «демократический образ» Президента Украины. И Виктору ЯНУКОВИЧУ стоит подумать – есть ли смысл рисковать своей международной репутацией ради мелких выигрышей своей партии на местных выборах», - полагает В.ФЕСЕНКО.