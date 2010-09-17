Винский увидел в Партии регионов проблемы с логикой

Либеральная экономика несовместима с диктатурой в политической системе.

Об этом заявил лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский во время эфира на «5 канале», комментируя заявление Александра Ефремова о возможности введения в Украине прямого президентского правления.

«Партия регионов – либеральная партия. Не может существовать одновременно либеральная экономика и диктатура в политической системе. Это классика, это азы. Потому мне кажется, что тут есть определенные внутренние противоречия понимания в команде логики политических, экономических и социальных процессов. Если Партия регионов последовательно хочет организовать либеральную модель экономики, значит, она обязана организовывать и либеральную политическую модель. Другого варианта нет. Если это не будет реализовано, рано или поздно наступит момент, когда все, что искусственно делается, рассыплется», - заявил Иосиф Винский.

Лидер партии «Народная власть» назвал заявление Александра Ефремова таким, которое не имеет законных оснований, поскольку Конституция Украины не предусматривает прямого президентского правления.

«Есть люди, которые действительно этого хотят. Но та система, которой они хотят, сработает против них. Они должны об этом помнить. И недаром Кучма на исходе своего президентства отказался от части своих полномочий, потому что четко понимал, что они являются угрожающими, даже для него в том числе», - сказал Винский.

Лидер «Народной власти» отметил, что является последовательным сторонником именно парламентско-президентской формы правления.

«Я категорический противник царей и сосредоточения всей полноты власти в одних руках. Это только формально будет называться сохранением в руках Президента всей полноты власти. А реально будет означать передачу власти чиновникам, которые работают в Администрации Президента. Их никто не контролирует. Это только приведет к дестабилизации ситуации в государстве, не даст никакого толчка для развития», - заверил Иосиф Винский.