Довгому все равно, что говорит Тимошенко

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что Киевсовет не может принять к сведению решение Совета БЮТ о признании правопреемственной депутатской фракции БЮТ в составе 14 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании сессии Киевсовета во время объявления заявлений депутатов от разных фракций.

В частности, для оглашения заявления слово взяла Татьяна МЕЛИХОВА, которая согласно решению Совета БЮТ является председателем фракции БЮТ в Киевсовете, и сообщила о существовании двух заявлений депутатов ее фракции – Владислава ЯРЦЕВА и Владимира НАУМЕНКО с опровержением информации о том, что принимали участие в заседании фракции БЮТ, на котором было переизбрано ее руководство. Ссылаясь на эти заявления, Т.МЕЛИХОВА заявила о сфальсифицированных документах, согласно которыми руководителем фракции БЮТ является Денис МОСКАЛЬ.

На это О.ДОВГИЙ сообщил, что в связи с дискуссионным вопросом, который уже длительное время существует внутри фракции БЮТ, он обратился к профильным управлениям Киевсовета для анализа ситуации в соответствии с существующим законодательством.

По его словам, согласно регламенту Киевсовета, об изменениях в составе депутатской фракции может информировать уполномоченный представитель фракции, извещая председателя в письменном виде на сессии Киевсовета. О.ДОВГИЙ подчеркнул, что изменения объявляются на сессии горсовета и регистрируются в секретариате Киевсовета. Дальше он напомнил, что 9 сентября на заседании сессии он сделал соответствующее объявление на основании соответствующих документов об изменении руководства фракции БЮТ.

«Учитывая это и то, что Киевский городской совет руководствуется законами Украины и регламентом, решение Совета Блока Юлии Тимошенко о признании правопреемственной депутатской фракции БЮТ в составе 14 депутатов не может быть принято Киевсоветом во внимание. Следовательно, чтобы поставить точку в рассмотрении этого вопроса, информирую, что на сегодняшний день является фракцией в составе 32 человек – БЮТ, которая была объявлена два года тому назад и зарегистрирована. Существует руководство фракции, которое было избрано большинством голосов и должным образом озвучено в лице Дениса МОСКАЛЯ и, соответственно, заместителей и секретаря», - отметил О.ДОВГИЙ.

Обращаясь к депутатам от БЮТ, он предложил им больше не выносить в сессионный зал эту дискуссию, и высказал пожелание, чтобы Д.МОСКАЛЬ провел переговоры с депутатами своей фракции и наладил в ней работу.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Совет Блока Юлии Тимошенко признал легитимной депутатскую фракцию «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете во главе с Татьяной МЕЛИХОВОЙ.

Теперь в состав депутатской фракции, которая уполномочена представлять БЮТ в Киевсовете, входят 14 депутатов: Т.МЕЛИХОВА, С.МЕЛЬНИК, В.СЕМИНОГА, В.КОБЕЛЕВ, В.НАУМКО, В.НАУМЕНКО, И.СОЛОШЕНКО, М.ЛУКЬЯНЮК, В.ЯРЦЕВ, О.МЕДВЕДЕВ, И.МЕЛЬНИК, И.НОВАК, Д.НИКУЛЬШИН, А.БРИГИНЕЦ.

Ожидалось, что о решении Совета БЮТ будет объявлено на очередном пленарном заседании Киевсовета.

В сообщении также отмечается, что “Администрация Президента ЯНУКОВИЧА продолжает порочный антидемократический путь рейдерского захвата местных организаций партии “Батькивщина” и фракций Блока Юлии Тимошенко в местных советах”.