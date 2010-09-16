Янукович угрожает «выжигать каленым железом»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает карать «каленый железом» всех, кто покусится на собственность украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед делегатами Х внеочередного съезда судей.

«Я скажу так: каленым железом, каленым железом будем выжигать, чтобы все те знали, кто трогает руками собственность всего украинского народа, будут за это страдать и будут наказаны. Это будет так», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.