Янукович угрожает «выжигать каленым железом»
12:05, 16 сентября 2010Политика
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Всех, кто покусится на собственность народа
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает карать «каленый железом» всех, кто покусится на собственность украинского народа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед делегатами Х внеочередного съезда судей.
«Я скажу так: каленым железом, каленым железом будем выжигать, чтобы все те знали, кто трогает руками собственность всего украинского народа, будут за это страдать и будут наказаны. Это будет так», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.
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