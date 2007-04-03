Еврокомиссия глаз не сводит с Украины
Хуманн призывает идти мирным путем
Европейская Комиссия призывает все политические силы в Украине к мирному урегулированию политического кризиса.
Об этом заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан ХУМАНН.
“Мы призываем все силы в Украине найти политическое решение ситуации мирным путем”, - сказала она.
К.ХУМАНН подчеркнула, что Еврокомиссия внимательно следит за событиями в Украине, развивающимися после появления указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о роспуске парламента.
Верховная Рада отказалась подчиняться решению Президента и планирует сегодня, 3 апреля, направить в Конституционный Суд представление с просьбой безотлагательно проверить указ на соответствие Конституции.
В свою очередь Кабинет Министров решил подчиняться только парламенту.