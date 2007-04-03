Еврокомиссия глаз не сводит с Украины

Европейская Комиссия призывает все политические силы в Украине к мирному урегулированию политического кризиса.

Об этом заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан ХУМАНН.

“Мы призываем все силы в Украине найти политическое решение ситуации мирным путем”, - сказала она.

К.ХУМАНН подчеркнула, что Еврокомиссия внимательно следит за событиями в Украине, развивающимися после появления указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о роспуске парламента.

Верховная Рада отказалась подчиняться решению Президента и планирует сегодня, 3 апреля, направить в Конституционный Суд представление с просьбой безотлагательно проверить указ на соответствие Конституции.

В свою очередь Кабинет Министров решил подчиняться только парламенту.