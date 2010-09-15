Главе ЦИК не интересны «вопли-сопли», он готовится стать козлом отпущения

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что “любое избирательное законодательство, подчеркиваю – любое, на 95% всегда будет продуктом политической целесообразности”. Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, комментируя принятый летом новый закон о местных выборах.

По словам В.ШАПОВАЛА, «ЦИКу на роду, как говорится, написано быть козлом отпущения за выборы. Вот наших предшественников – перед досрочными парламентскими – вообще, по существу, разогнали. Важно понимать: любое избирательное законодательство, подчеркиваю – любое, на 95% всегда будет продуктом политической целесообразности. Всегда. Вот так вот выгодно – значит, так и будут делать. И как только я что-то раскритикую, сразу подозрения возникнут: обслуживает определенный электорально-политический интерес. Сказать «то-то и то-то нужно для ЦИК. Нам, знаете ли, так удобнее» я, разумеется, тоже не могу».

Как сказал глава ЦИК, «эти «вопли-сопли», цитируя одного нашего политика, дескать, закон по содержанию такой-разэтакий, я их не воспринимаю. Закон такой, какой есть. Приняли – будем по нему работать. Никуда не деться, члены ЦИК – правоприменители».

«Другое дело – как закон написан, говорит В.ШАПОВАЛ. - А написан он местами уродливо. Вот, допустим (цитирует, углубляясь в распечатки - LB.ua), статья 22, очень важная – относительно субъектов, имеющих право представлять кандидатуры в территориальные комиссии. Вторая часть этой статьи, пункт 3, причисляет к субъектам «всі зареєстровані у встановленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати…». «Усі», без оговорок. То есть, в том числе и те, что уже обозначены в пунктах 1 и 2 части второй статьи 22. Читаем часть третью: «Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури, інші місцеві організації партій…». Какие «інші»?! Прямое противоречие между «всі» и «інші». Ну как это размежевать?!».

На вопрос «Получается, некоторые парламентские силы имеют право дважды выдвигать по три кандидатуры?», В.ШАПОВАЛ отметил: «Возможно, что так. Обязательно найдется судья, который скажет: «всі» значит «всі». Найдется и другой, который возразит: «інші – ніж у першому та другому випадку». Ну, как так можно писать?!».