Кличко торгуется с Банковой?

Резкое изменение позиции Блока Виталий Кличко в вопросе ликвидации райсоветов столицы обусловлена желаниям получить руководство в районных государственных администрациях Киева взаме на лояльность к Банковой.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели» в статье «Вся власть - клевретам!».

Издание напоминает, что за ликвидацию райсоветов Киева проголосовали все 14 «кличковцев», исключив накануне из фракции Дмитрия АНДРИЕВСКОГО, который поддержал ликвидацию районов на позапрошлой сессии.

Газета отмечает, что объяснение такой резкой смены позиции со стороны соратников В.КЛИЧКО не выдерживают критики.

«Бесспорно, интересы господ ПАРЦХАЛАДЗЕ и МИРГОРОДСКОГО отличаются от интересов рядовых членов фракции. Но стоило ли Виталию КЛИЧКО разменивать на них свою репутацию? Тем самым опосредствовано подтвердив и настойчивые слухи о своем стабильном общении с авторами столичных «реформ» на Банковой», - говорится в статье.

При этом «Зеркало недели» пишет, что на самой Банковой не скрывают чужих секретов и откровенно рассказывают, «сколько районных администраций просит КЛИЧКО за свою лояльность».

Справка УНИАН. 9 сентября с.г. Киевсовет принял решение ликвидировать районные советы в столице. За это решение проголосовали 95 депутатов из 107, зарегистрированных в зале, это - фракция Блока Черновецкого, Блока Кличко, Блока Литвина, Партия регионов, ГАК, и большая часть фракции БЮТ.