Парламент обратится в Конституционный суд

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5-ти дней после опубликования Указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 262 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что это «не давление на Конституционный Суд, а просьба».

Он отметил, что уже подготовлено соответствующее обращение не менее 45 народных депутатов в КС относительно этого указа Президента.

По словам А.МОРОЗА, после опубликования этого документа народные депутаты обратятся в КС с просьбой рассмотреть этот документ на соответствие Конституции Украины.