Дела Диденко и Макаренко уже готовят в суд

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ поручил своим подчиненным до 20 сентября передать в суд уголовные дела против экс-первого заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО и экс-председателя Гостаможслужбы Анатолия МАКАРЕНКО.

Об этом сообщает журнал "Фокус" со ссылкой на источник в СБУ.

По словам источника, криминальные статьи, по которым обвиняют бывших чиновников Юлии ТИМОШЕНКО, якобы должны быть усилены.

“Если сейчас МАКАРЕНКО обвиняется по статье небрежность, то к моменту передачи в суд его дело должно быть переквалифицировано по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”, - отмечает источник.

“В Диденко же статья присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должна быть заменена на статью превышение власти или служебных полномочий”, - сообщает "Фокус".

“Конечно, до 20 сентября в суд дело может и не дойти. Все зависит от того, сколько обвиняемые будут знакомиться с делами. Там уже не один том и теоретически, они могут читать каждый день по одному абзацу”, - отметил источник в СБУ.

Кроме того, по данным источника, в деле появилась товароведческая экспертиза с оценкой стоимости газа, который принадлежит "РосУкрЭнерго", в краже которого сейчас и обвиняют И.ДИДЕНКО с А.МАКАРЕНКО.