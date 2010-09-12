Азаров цитирует Ющенко и обещает переломать палки в колесах

«Если в Украине политическая стабильность удержится в течение двух лет – от нынешней оппозиции ничего не останется», - заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе VI Украинского муниципального форума, проходившего в Ялте.

«Может быть, мы неумело организуем информационную политику, - цитирует премьера правительственный портал, - и люди нас не понимают, но мы делаем нужные вещи».

При этом глава правительства отметил, что сейчас оппозиция «проснулась» и ее задача – дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

«Но палки в колеса мы себе не позволим ставить никому, мы эти палки переломаем и пойдем дальше», - подчеркнул Николай Азаров.

В качестве примера премьер-министр привел мнение, высказанное ему в 2007 году, после разгона парламента, тогдашним президентом. «Я сделал ошибку, - напомнил слова Виктора Ющенко Николай Азаров. – Если вы (тогдашнее правительство Виктора Януковича – Ред.) пробудете у власти 2 года – мне на президентских выборах делать нечего!»