Тигипко считает, что министрам хватит 3-4 заместителей
20:09, 11 сентября 2010Политика
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Госаппарат будут еще сокращать
В следующем году планируется продолжить сокращение административного аппарата системы государственного управления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала «Интер».
«Мы на это пойдем. 10% сократили в этом году, на следующий год снова 10% сокращаем и пойдем на более решительные меры по административным расходам», - сказал С.ТИГИПКО.
По его мнению, необходимо, в частности, сокращать число заместителей министров до 3-4 человек.
«Я работал председателем Нацбанка, и у меня было в подчинении три заместителя. Я считаю, что если будет 3-4 заместителя – это абсолютно достаточно», - заявил С.ТИГИПКО.
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