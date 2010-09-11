Тигипко считает, что министрам хватит 3-4 заместителей

В следующем году планируется продолжить сокращение административного аппарата системы государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала «Интер».

«Мы на это пойдем. 10% сократили в этом году, на следующий год снова 10% сокращаем и пойдем на более решительные меры по административным расходам», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, необходимо, в частности, сокращать число заместителей министров до 3-4 человек.

«Я работал председателем Нацбанка, и у меня было в подчинении три заместителя. Я считаю, что если будет 3-4 заместителя – это абсолютно достаточно», - заявил С.ТИГИПКО.