Министр транспорта обнародовал декларацию о доходах

Совокупный доход министра транспорта и связи Украины Виктора БОНДАРЯ за 2005 год составил 206 тыс. 859,23 грн. Об этом сообщается в сегодняшнем "Урядовом курьере".

Согласно сообщению, в эту сумму входит заработная плата – 129 тыс. 276,23 грн. (с 1 января 2005 г. по 16 июня 2005 г. – в Секретариате Кабинета Министров Украины, с 17 июня – в Министерстве транспорта и связи Украины).

Другие доходы – 76 тыс. грн., помощь при рождении ребенка – 1,5 тыс. грн., совокупный доход, полученный членами семьи, – 1 тыс. 154,34 грн. За коммунальные услуги В.БОНДАРЬ заплатил 5 тыс. 514,34 грн.

За 2005 г. министр уплатил 25 тыс. 442,41 грн. налогов.

Согласно сообщению, в частной собственности членов семьи находится легковой автомобиль марки «Toyota Rav4» с объемом двигателя 1999 куб. см.