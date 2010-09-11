Тигипко признался: был бы Президентом - старался бы сделать то же самое

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что кто бы не стал Президентом страны, он пытался бы усилить свои полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», высказывая мнение относительно возможной отмены конституционной реформы 2004 года.

«Надо быть максимально откровенным. Пришла бы ТИМОШЕНКО - старалась бы сделать то же самое, пришел бы я – и я бы старался сделать то же самое», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что усиление власти необходимо для получения максимальных возможностей для проведения реформ.

«Если говорить о реальных изменениях, которые нужны стране, то «бить придется по своим», при чем очень жестко. И если при такой власти сегодня ЯНУКОВИЧ начнет это делать, то я боюсь, что его большинство может очень быстро рассыпаться. Поэтому перед этим, конечно, надо было бы побеспокоиться о том, чтоб усилить власть», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он выразил восхищение реформами, которые проведены в Грузии, отметив при этом, что власть Президента этой страны «почти царская».

С.ТИГИПКО отметил, что если бы стал Президентом, пытался бы усилить свою власть через референдум. «Я бы однозначно шел на референдум, советовался с людьми и просил полномочий, возможно, на какой-то период времени, чтобы провести реформы».