Парламент принял обращение к народу

Верховная Рада Украины решительно будет реагировать на любые противозаконные действия, направленные на ликвидацию парламентаризма в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении парламента к украинскому народу, принятому ВР. За данное обращение проголосовало на внеочередном сессионном заседание 256 из 256 зарегистрированных в зале народных депутатов.

В документе отмечается, что сегодня нет никаких правовых оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. В обращении содержится предупреждение, что «парламент адекватно, решительно и принципиально будет реагировать на любые противозаконные действия субъектов власти или политических сил, направленные на ликвидацию демократии и парламентаризма в Украине или нарушение равновесия между ветвями власти и стабильности в государстве».

В нем отмечено, что у народных депутатов хватит мужества, выдержки «не поддаться на шантаж, угрозы и немотивированные ультиматумы». Верховная Рада выступает против попыток дискредитировать и «попирать высший орган украинского народа, политического давления на Президента Украины, на использование инструмента для неконституционных действий в угоду отдельным политикам», сказано в документе.

В нем говорится о том, что происходят попытки использовать должность Президента Украины для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве, «что может привести к непоправимым следствиям». «Вместо этого, мы предлагаем такой выход из ситуации: вместо политической войны – гражданский мир, вместо ультиматумов – диалог и поиск компромиссов», - отмечают народные депутаты в обращении к народу.

Они заверяют, что готовы прислушаться к требованиям Президента Украины о сохранении политического формата действующей коалиции.

В то же время, народные депутаты отмечают, что «не могут оспорить конституционные и гражданские права депутатов на сотрудничество и реализацию своих депутатских обязательств перед избирателями». Они проявляют готовность к сотрудничеству, до завершения конституционной реформы.